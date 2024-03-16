Ancelotti'den Arda Güler yorumu: "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir"
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Osasuna maçında yarı sahadan çektiği ve direkten dönen şutu değerlendirdi. Ancelotti, genç yıldız için önemli sözler söyledi
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir." dedi.
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Ancelotti, deplasmanda 4-2 kazandıkları Osasuna maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 85. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler'in 90+3. dakikada gol olmasa da futbolseverleri heyecanlandıran şutuyla ilgili bir soruya cevap verdi.
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"SADECE BÜYÜK BİR YETENEK BÖYLESİNİ YAPABİLİR"
İtalyan teknik adam, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol." şeklinde konuştu.
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Karşılaşmanın en iyisi olan ve iki gol atan Vinicius'un ise "sonucu belirleyen bir futbolcu" olduğunu söyleyen Ancelotti, "Her alanda etkili bir futbolcu. Farklılık yaratıyor. Üzerinde çok baskı var, kendini biraz daha kontrol etmeli. Ama fazla söze gerek yok, olağanüstü bir maç oynadı. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim." değerlendirmesinde bulundu.
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Son dönemlerde ırkçı söylemlere maruz kaldığından sürekli gündemde olan Vinicius, Osasuna maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve gelecek hafta takımında yer almayacak.
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Marca'dan Ancelotti'ye: "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi"
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Diğer yandan Real Madrid'de özellikle Arda'yı ön plana çıkarmaya devam eden Marca gazetesi, internet sayfasında Türk futbolcu için "dahi" yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." çağrısında bulundu.
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