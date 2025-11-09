Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM: 9 Kasım 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, altın düştü mü, yükseldi mi?

        Altın fiyatları son durum: 9 Kasım 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hareketliliği hafta sonu yerini yatay seyre bıraktı. Bir süredir yüksek seviyelerde seyreden altın kurunda düşüş yaşanmıştı. Güvenli yatırım aracı olan gram altın fiyatı 5 bin 433 liradan işlem görüyor. ABD'de özel sektör istihdam raporları, iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret ederken, bu durum yatırımcıların Fed'in yeniden faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentilerini arttırdı. Peki 9 Kasım 2025 bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Altın düştü mü yükseldi mi? İşte güncel altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 09:01 Güncelleme: 09.11.2025 - 09:01
