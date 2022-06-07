Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına alması ve enflasyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürmesi Altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor. Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı 7 Haziran Salı saat 08:15 itibariyle 986-992 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte, 7 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.