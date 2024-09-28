Altın fiyatları 28 Eylül 2024: Yükseliş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Fed'in faiz indiriminin ardından altın fiyatları yükseliş yaşamaya başlamış ve üst üste rekor kırılmıştı. Orta Doğu'da yaşanan İsrail-Lübnan arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte altın daha da yükselmeye başladı. Ons altın fiyatı 2 bin 656 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 919 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 28 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları…
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Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Fed'in faiz indirimi ve yeni faiz indirimlerinin geleceği yönünde beklentiler ile Orta Doğu'daki gerilimlerden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bugün ons altın 2 bin 656 liradan, gram altın ise 2 bin 919 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 28 Eylül 2024 Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
28 Eylül Cumartesi günü gram altın, 2 bin 919 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 671 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
2.919,66
2.920,22
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ALTIN/ONS FİYATI
2.656,73
2.659,75
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.671,45
4.774,56
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
18.685,81
19.039,82
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TAM ALTIN FİYATI
19.840,00
20.076,00
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YARIM ALTIN FİYATI
9.313,71
9.549,11
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ZİYNET ALTINI FİYATI
18.685,81
19.039,82
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ATA ALTIN FİYATI
20.209,61
20.723,27
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.649,25
2.501,58
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.775,53
2.940,39
CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
GREMSE ALTIN FİYATI
49.294,00
50.090,00
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