Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 2 Şubat 2025 bugün tam, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 2 Şubat 2025 bugün tam, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. 31 Ocak Cuma günü gram altın 3.236 TL iken 1 Şubat Cumartesi 3.228 TL'den, çeyrek altın ise 5.278 TL'den işlem görmüştü. Öte yandan Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulanacağıyla ilgili açıklamalarını ardı ardına tekrarlaması, altın ve petrol fiyatlarını etkilemesine sebep oluyor. Bu noktada altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 2 Şubat 2025 altın fiyatları alış - satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 07:57 Güncelleme: 02.02.2025 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Katliam şüphelisinin yakalanma anı
        Katliam şüphelisinin yakalanma anı
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        ABD: Kuzey Kutbu deniz rotamız olacak
        ABD: Kuzey Kutbu deniz rotamız olacak
        Morata imzayı attı!
        Morata imzayı attı!
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Habertürk Anasayfa