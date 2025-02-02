Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 2 Şubat 2025 bugün tam, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın fiyatları ile anlık olarak grafiklerde takip ediliyor. Şubat ayı itibariyle altın yükselecek mi düşecek mi merak edilirken 2 Şubat bugün tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor. Gram altın fiyatı en son 3.227 lira iken çeyrek altın ise 5 bin 164 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatlarında son durum ne?