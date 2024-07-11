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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika yükselişte! 11 Temmuz canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira? Altın haberleri

        Altın fiyatları son dakika yükselişte! 11 Temmuz canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği bugüne yükselişle başladı. Ons değeri ve döviz kurundaki gelişmeler canlı altın fiyatlarındaki son durumu etkiliyor. Gram altın fiyatı 2.600 TL'nin altında çeyrek altın ise 4 bin TL civarında güne başladı. Bugün altın alımı ve satımı yapacaklar, "Bugün Altın fiyatları ne kadar oldu?" diye araştırıyor. İşte, canlı altın tablosu ile 14 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları 11 Temmuz 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 07:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 07:55
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        • 1

          Canlı altın fiyatları son dakika… Haftanın dördüncü gününde altın almak isteyenler Kapalıçarşı güncel altın fiyatları araştırması yapıyor. Yükseliş ivmesini 11 Temmuz’da sürdüren gram altın Temmuz ayının ilk gününe göre 61,12 TL artarak yüzde 2,50 değer kazandı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları alış ve satış tablosu son durum

        • 2

          ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 11 TEMMUZ

          11 Temmuz Perşembe günü çeyrek altın fiyatı 4.019,18 TL'den işlem görüyor. En çok tercih edilen gram altın fiyatı ise alış 2,511,99 satış 2.512,32 TL’den güne başladı.

        • 3

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4,019,18

          Satış: 4.107,64

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.511,99

          Satış: 2.512,32

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          CUMHURİYET ALTINI

          Alış: 16,076,72

          Satış: 16.380,50

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 8.013,24

          Satış: 8.215,37

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.286,17

          Satış: 2.423,23

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.348,10

          Satış: 1.777,74

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 6

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 16.076,72

          Satış: 16.380,50

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 7

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.372,22

          Satış: 2.372,51

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 16.671,49

          Satış: 16.380,50

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 8

          GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE!

          Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 61,12 TL artarak yüzde 2,50 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 554,7 lira artarak yüzde 28,39 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,613.70 liradan 2,508.65 liraya yükselerek değer yüzde 55,46 değer kazancı yaşadı.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

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