Canlı altın fiyatları: 10 Ocak 2025 bugün tam altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım ve kar elde etmek isteyenler bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor. En son cumhuriyet altın fiyatı 19.460 TL iken yarım altın fiyatı 9.699 TL'den satışa çıktı. Kapalıçarşı'da anlık veriler güncellenmeye devam ediyor. Peki 10 Ocak tam altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatlarında son durum
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Altın fiyatları 10 Ocak Cuma günü verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Güncel alış-satış rakamlarını merak edenler ''Bugün 22 ayar bilezik, tam altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları haftanın beşinci işlem gününde hafif primli seyrediyor. İşte 10 Ocak 2025 Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
10 Ocak Cuma günü gram altın 3 bin liradan, çeyrek altın ise 4.876 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.047
Satış: 3.048
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.876
Satış: 4.983
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.673
Satış: 2.674
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.505
Satış: 19.873
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.841
Satış: 20.016
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.722
Satış: 9.967
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.163
Satış: 20.669
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.651
Satış: 2.495
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.778
Satış: 2.931