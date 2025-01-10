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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: ALTIN YÜKSELİŞTE! 10 Ocak 2025 bugün tam altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları: 10 Ocak 2025 bugün tam altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım ve kar elde etmek isteyenler bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor. En son cumhuriyet altın fiyatı 19.460 TL iken yarım altın fiyatı 9.699 TL'den satışa çıktı. Kapalıçarşı'da anlık veriler güncellenmeye devam ediyor. Peki 10 Ocak tam altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 07:52 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:03
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