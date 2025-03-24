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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM 24 MART 2025: Altın haftaya yükselişle başladı! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları son durum: 24 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde altına yatırım yapacaklar canlı altın fiyatları üzerinden alış satışı sorguluyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, zayıflayan dolar, ABD'nin genişleyen bütçe açığı ve faiz indirim beklentileri ile merkez bankalarının alımları, altın ons fiyatını rekor seviyelere taşıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 07:29 Güncelleme: 24.03.2025 - 08:49
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