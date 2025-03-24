Canlı altın fiyatları son durum: 24 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde altına yatırım yapacaklar canlı altın fiyatları üzerinden alış satışı sorguluyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, zayıflayan dolar, ABD'nin genişleyen bütçe açığı ve faiz indirim beklentileri ile merkez bankalarının alımları, altın ons fiyatını rekor seviyelere taşıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi
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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündemde yer alıyor. Piyasa, tarifelerin olası etkileri ve Trump’ın jeopolitik düzeni altüst etme olasılığı konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Altın ise bu belirsizlikten faydalanarak yıl başından bu yana yüzde 15 değer kazandı ve ilk kez 3 bin doların üzerine çıktı. Peki 24 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Çeyrek altın güne altın güne 5901 liradan başladı. Gram altın fiyatı 3.689 TL’den işlem görürken 22 ayar bilezik 3377 TL’den güne başladı.
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.902,3700
Satış: 6.032,4600
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.689,3630
Satış: 3.689,7090
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.016,0600
Satış: 3.017,0600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.138,00
Satış: 24.462,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.604,6400
Satış: 24,051,1800
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 24.685,01
Satış: 25.330,37
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 59.975,00
Satış: 61.033,01
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.019,62
Satış: 2.939,02
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.377,14
Satış: 3.580,13
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