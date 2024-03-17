Altın fiyatları düşüşe geçti! 17 Mart 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları düşüş trendine girdi. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika değişimlerden etkilenen altın fiyatları değer kaybediyor. Uzun zamandır rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2 bin 227 lira seviyesine kadar geriledi. Yatırımcılar için 17 Mart 2024 Pazar hafta sonu Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış rakamları...
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Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonunda da araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta kırdığı tarihi rekorun ardından dalgalı seyreden altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Mart 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için cuma günü kapanışından alıcı buluyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 234 liradan yaparken; 17 Mart Pazar günü 2 bin 227 TL'den alıcı buluyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 654 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 641 TL'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.226,56
Satış: 2.227,09
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.155,44
Satış: 2.156,37
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.585,66
Satış: 3.664,65
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.250,00
Satış: 14.520,62
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.102,73
Satış: 7.282,58
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.250,00
Satış: 14.520,62
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.058,88
Satış: 16.469,35
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.290,60
Satış: 1.710,47
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.191,06
Satış: 2.327,66