ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için cuma günü kapanışından alıcı buluyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 234 liradan yaparken; 17 Mart Pazar günü 2 bin 227 TL'den alıcı buluyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 654 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 641 TL'den işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN