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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜYOR! 17 Mart 2024 Pazar hafta sonu canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşe geçti! 17 Mart 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları düşüş trendine girdi. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika değişimlerden etkilenen altın fiyatları değer kaybediyor. Uzun zamandır rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2 bin 227 lira seviyesine kadar geriledi. Yatırımcılar için 17 Mart 2024 Pazar hafta sonu Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 07:59 Güncelleme: 17.03.2024 - 07:59
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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