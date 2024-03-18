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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçe'den olağanüstü genel kurul kararı! Ligden çekilme de masada - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe'den olağanüstü genel kurul kararı! Ligden çekilme de masada

        Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararı aldı. 2 Nisan'da yapılacak toplantıda Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesi dahil tüm aksiyonların değerlendirileceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 18:27 Güncelleme: 18.03.2024 - 18:40
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        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
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        Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararı aldı. Toplantının 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirileceği, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 9 Nisan Salı günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacağı belirtildi.

        Yapılacak toplantıda Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesi dahil tüm aksiyonların değerlendirileceği ifade edildi.

        İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

        18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

        Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

        1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına;

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        toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

        Gündem​:

        1- Açılış,

        2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

        3- Saygı Duruşu,

        4- İstiklal Marşı,

        5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

        6- Kapanış.

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