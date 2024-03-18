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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu, huzurlu yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok" dedi. Erdoğan, "Artık can çekişen ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kimin projesi olduğuna bakmadan bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla kontrol altına alacağız. Suriye'de yarım kalan işi de tamamlayacağız" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 20:05 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu, huzurlu yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok." dedi.

        Çanakkale Geçilmez dedirten büyük kahramanları rahmetle yad ettik. Çanakkale sadece bizler için sadece deniz zaferi değil. Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu gösteren direniş ruhudur. Çanakkale aynı zamanda parçalanmak istenen devletin, yok edilmek istenen milletin yeniden ayağa kalktığı büyük bir kıyamdır. Çanakkale Deniz Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni doğuran, büyüten ruh olmuştur. Çanakkale ruhuna ne kadar sahip çıkarsak geleceğimize o kadar güvenle bakacağımıza inanıyorum.

        Asker millet olarak nam salmış bir milletin mensupları olarak bizi biz yapan temel değerlerden şehadet ruhunun zayıflamasına asla izin veremeyiz.

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        "BAĞIMSIZ ÜLKE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

        İş başa düştüğünde ne üyesi olduğumuz ittifakların ne de uluslararası yapıların hiç bir işe yaramadığını yakın dönemdeki tecrübelerden biliyoruz. Biz bunun için yerli ve milli savunma sanayi diyor ve tam bağımsız ülke için çalışıyoruz.

        Kendi göbeğimizi keseceğiz dedik ve kestik. Bunu Gabar'da, Cudi'de, Besler Deresi'nde yaptık. Sınır ötesinde de yapacağız. 'Ne işiniz var orada' diyenlere karşı, kim olduğunu biliyorsunuz, bunu yapacağız. İşte bu anlayışla kahraman ordumuzun vatan müdafaası görevini en güzel şekilde yerine getirebilmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz.

        "YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ"

        Şöyle bir geriye doğru dönüyorum, 20-30 sene öncesine doğru. Biz toplu iğneyi yapamıyorduk. Bize Amerikası, Batısı normal tabanca vermiyordu! Biz seninle müttefikiz. Ama şimdi biz onlara yerli tabanca satıyoruz, onlar sıraya giriyor. Artık bunları aştık. Şimdi bizde tabancanın yanında orta menzilli tüfekleri üretiyoruz. Bundan da sıraya giriyorlar. Mühimmatta çok çok öndeyiz. Eli kanlı terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelenin başarıya erişmesi için sizlere her türlü desteği vereceğiz. Silahlı insansız hava araçlarımızla kendi ürettiğimiz mühimmatlarla nerede bir terörist varsa buluyor ve başını kopartıyoruz. Artık can çekişen ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kimin projesi olduğuna bakmadan bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla kontrol altına alacağız. Suriye'de yarım kalan işi de tamamlayacağız.

        Bölgemizde terörün olmadığı iklimi tesis etmeyi sadece şehitlerimize değil aynı zamanda gelecek nesillere yönelik bir borç olarak görüyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Askerlik mesleğini seçerek bu kutlu mesleği tercih ettiğiniz için sizleri tebrik ediyorum.

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