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        Haberler Gündem Güncel Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!

        İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan kazanın ardından annesiyle ABD'ye kaçan T.C.'nin çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni de benzer bir kazayla yaşamını yitirmişti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Anıl Aci'ye çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Sait İ., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Giriş: 18.03.2024 - 16:29 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:40
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        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
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        Feci kaza, 11 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Kavaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil Ankara istikametine ilerlerken arızalandı. Emniyet şeridinde duran baba Aci ile oğlu Anıl Aci araçtan indi.

        Bu sırada aynı yönde ilerleyen Sait İ.'nin kullandığı kamyon önce otomobile ardından Anil Aci'ya çarptı. Yaşanan kaza sonrası Anıl Acı hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KAMYON SÜRÜCÜSÜ ASLI KUSURLU

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu kez kaza hakkında yeni bilirkişi raporu oluşturuldu. Çıkan raporda sürücü Sait İ.’nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Anıl Aci'nin ise tali kusurlu olarak kaydedildi.

        TUTUKLANDI

        Bu gelişme üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti. Adli kontrol ile serbest bırakılan sürücü Sait İ. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından sürücü Sait İ. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınıp savcılığa sevk edildi. Şüpheli bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "RÜZGAR SAVURDU" DİYEREK SAVUNMUŞTU

        Sait İ. ifadesinde "Rüzgar nedeniyle aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığımı aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" demişti.

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