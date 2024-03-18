İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!

Türkiye’nin konuştuğu Eyüpsultan’daki ölümlü trafik kazasındaki soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.’nin kullandığı araç, 3 ATV aracına çarparak Oğuz Murat Aci’nın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu kazadan sonra çalışma yapan polis ekipleri, birçok noktada güvenlik kamera çalışması yaptı.

Olay sonrası Eylem Tok, aynı gece oğlunu önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçırdı. Polis, anne ve oğlunun bu kaçışını tespit ederken bir yandan olayla ilgili önemli güvenlik kamera görüntülerini elde etti.

İki araçta bulunan 9 kişinin ifadelerinin doğrultusunda yol güzergahını çıkartan polis, bu yol üzerinde tüm güvenlik kamera görüntülerini tek tek topladı. Görüntülerde iki araçta yer alan 7 kişinin bir arada olduğu görüntü dikkat çekti. Ortaya çıkan bu görüntünün olay öncesi mi yoksa olay sonrası mı çekilmiş, bu görüntüde kimlerin olduğu ve görüntünün çekildiği yer merak ediliyordu. Bu görüntünün detaylarının da soruşturma dosyasına girdiği ortaya çıktı.

Polisin yaptığı çalışmaya göre görüntünün, bir Tekel bayiinin önünde çekilen güvenlik kamera görüntüsü olduğu öğrenildi. Görüntülerdeki 7 kişinin ismi de tek tek tespit edildi. Buna göre görüntülerde kazayı yapan T.C., ikinci aracı kullanan D.O.Ö. ile birlikte P.T.E., Z.H., A.K., Y.E. ve K.A. bulunuyor.

GÖRÜNTÜLERİN DETAYLARI SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

İfadeler ve yapılan çalışmalara göre, T.C. ve D.O.Ö.’nün kullandığı iki araçta, buluşan 7 kişilik arkadaş grubu yer alıyor. Önce bir Tekel bayiine gidiyorlar. İfadelerinde bir şey alamadıklarını belirten T.C.’nin arkadaşları, sonra yolda 3 arkadaşı daha alarak toplamda 10 kişi olduklarını belirtti. Elde edilen tüm bu güvenlik kamera kayıtları tek tek analizi yapılarak soruşturma dosyasına konuldu.

YAŞI KÜÇÜK EHLİYETİ YOK

Soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Olay gecesi ikinci aracı kullanan T.C.’nin arkadaşı D.O.Ö.’nün de 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

D.O.Ö. ifadesinde, olayın yaşanması üzerine aracını durdurduğunu ifade ederek, “Hemen yaralıların yanına koştum ve kontrol ettim, arkadaşım Zekai yaralıların biriyle konuştu, yaralı şahıs kendi telefonunu Zekai'ye vererek başına bakmasını istedi. Zekai yaralının başına baktıktan sonra, Zekai benden hem ehliyetimiz olmadığından ve aracın kalabalık etmemesi için benden aracın anahtarını aldı ve aracı Kerem ile birlikte Kemer Country isimli siteye geri götürdü” dedi.

ARACI GÖTÜREN ARKADAŞI DA EHLİYETSİZ

D.O.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerine, ehliyetsiz yakalanmamak için aracının arkadaşı tarafından götürüldüğünü belirtti. Aracı götüren arkadaşının da ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Soruşturmada, D.O.Ö. ve aracı kaçıran Z.H.D.’ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan trafik cezası yazılıp yazılmadığı bilinmiyor.