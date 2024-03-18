Kim bu ünlüler ?

Yapay zekâyla ilgili uygulamalar, her geçen gün biraz daha artıyor. Meraklısı, ünlülerin şişman veya zayıf hallerinin nasıl olabileceğini yapay zekâyla gözler önüne seriyor.

Ata Demirer, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Burcu Özbek, Özge Özpirinçci, Pelin Karahan, Esra Bilgiç, Can Yaman, Burak Özçivit, Murat Boz, Eser Yenenler ve Şahan Gökbakar'ın yapay zekâlı halleri şöyle;