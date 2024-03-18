85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
Muşta kar ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 35 araçtaki 85 kişi, 5 saatlik çalışma sonucu ekiplerce kurtarıldı
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Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlisin Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 35 araç yolda kaldı.
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İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesiyle 5 saatlik çalışma sonucu yolu açarak mahsur kalan 85 kişinin araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.
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İş makinesi operatörü İdris Karakan, Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle kapandığını belirtti.
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Karakan, "İhbar üzerine bölgeye geldik. Yol kardan kapanmıştı. Kepçe ve rotatif ile yolu ulaşıma açtık." dedi.
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