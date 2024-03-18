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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da genel seçimleri kazanan Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında müzakere masasının yeniden tesisi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.03.2024 - 21:58 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:33
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
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        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

        Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

        Putin'li Rusya

        Rusya'da üç gün süren devlet başkanlığı seçimlerini, oyların yüzde 87,29'unu alan Putin kazandı. 5. kez Rusya Devlet Başkanı olarak Putin, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada kendisine destek veren ve güvenen herkese teşekkür etti ve "Rusya'nın tüm planlarına ulaşacağından eminim, bize hiç kimse baskı yapamaz" dedi.

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        6 yıl daha Rusya'nın liderliğini üstlenecek olan Putin, kullanılan 87 milyon 113 bin 127 oyun 75 milyon 950 bin 588'ini aldı.

        Ayrıntılar geliyor...

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