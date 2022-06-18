Altın fiyatları son dakika: 18 Haziran 2022 Cumartesi | Kapalıçarşı'da tam altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika:18 Haziran güncel altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar?

Haftanın piyasalara kapalı günü olan 18 Haziran Cumartesi gününde altın fiyatlarındaki son gelişmeler ekonomiyi takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Haftayı aşağı yönlü hareket ile tamamlayan altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Peki, Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? İşte, 18 Haziran güncel altın alış ve satış fiyatları...

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