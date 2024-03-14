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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 08:07 Güncelleme: 14.03.2024 - 08:07
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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