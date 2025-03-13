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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika: 13 Mart 2025 bu sabah tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika: 13 Mart 2025 bu sabah tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımını bu yönde yapan veya yapmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru altında hareketlilik sağlıyor. En son 22 ayar bilezik 3.183 TL, ata altın 22,925 TL'den işlem görmüştü. Peki 13 Mart 2025 bugün altın fiyatları ne kadar oldu, altın düştü mü yükseldi mi? İşte, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ve diğer altın fiyatında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 07:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:18
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