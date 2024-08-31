Altın fiyatları güncel rakamlar: 1 Eylül bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Altın alım satımı yapmak isteyenlerin gündeminde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yer alıyor. Altının gram fiyatı yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2.741 lira seviyesinde bulunuyor. Yatay seyrini bozmayan piyasa, altın fiyatlarını araştıran birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Eylül 2024 altın fiyatları son durum
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Altın fiyatları güncel gelişmeleri ile gündemde. Bu sabah yatay seyriyle başlayan altın piyasası, öğleden sonra değerini korumaya devam edecek mi merak konusu. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.502 dolardan işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Eylül tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın bugün 2 bin 741 liradan, çeyrek altın ise 4,386 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.741,43
Satış: 2.742,20
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.486,29
Satış: 4.483,50
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.502,92
Satış: 2.503,86
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.545,17
Satış: 17.879,14
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17,545,17
Satış: 17.879,14
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.483,14
Satış: 18.953,91
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.500,38
Satış: 2,323,80
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.745,17
Satış: 8,966,99
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