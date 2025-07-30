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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 30 TEMMUZ 2025: Bugün Cumhuriyet altını, ons, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşması piyasalardaki risk algısını azalttı. Güvenli liman varlıklara olan talebin düşmesiyle altın fiyatları geriledi. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 3315 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4331 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 00:19 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:19
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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