Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 16 Ocak 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD'de bugün açıklanacak olan TÜFE verisi altın fiyatları için önem arz ediyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, veri öncesinde sakin seyrediyor. Bugün ons altın fiyatı 2 bin 685 TL, gram altın fiyatı ise 3 bin 65 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 16 Ocak 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...
- 1
Altın fiyatları haftanın üçüncü iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 07:20 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 915 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 936 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 15 Ocak 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
- 2
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın bugün 3 bin 54 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 994 liradan işlem görüyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.054,2260
Satış: 3.054,5110
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.675,4200
Satış: 2.675,9000
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.886,5700
Satış: 4.994,4900
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.546,3700
Satış: 19.915,4600
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.887,00
Satış: 20.047,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.745,96
Satış: 9.991,19
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.553,02
Satış: 19.921,28
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.116,71
Satış: 20.622,25
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.653,36
Satış: 2.498,71
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.782,21
Satış: 2.936,19
-
- 13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.412,00
Satış: 50.018,00
- 14