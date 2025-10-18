19 Ekim altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle merak ediliyor. Bu haftanın başından itibaren küresel piyasalarda altın fiyatı tarihin en yüksek seviyelerine çıkmıştı. Altın fiyatları ekonomik belirsizlikler, döviz kurları, küresel faiz politikaları ve yatırımcı algılarıyla doğrudan etkileşim içinde seyrediyor. Peki, 19 Ekim 2025 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...