Altın fiyatları hareketlendi! 19 Ekim bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları hareketliliği hafta sonu devam ediyor. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları grafiği sürekli değişirken alım satım yapacak vatandaşlar güncel rakamları merak ediyor. Yatırımcılar, ABD'deki banka krizi ve FED'in faiz indirimi sinyalleriyle altına yöneliyor. Hafta başından itibaren rekor tazeleyen altında ons 4,359 dolardan işlem gördü. Öte yandan çeyrek altın fiyatı 9.134 TL'den alıcı buldu. Peki 19 Ekim bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları son durum
19 Ekim altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle merak ediliyor. Bu haftanın başından itibaren küresel piyasalarda altın fiyatı tarihin en yüksek seviyelerine çıkmıştı. Altın fiyatları ekonomik belirsizlikler, döviz kurları, küresel faiz politikaları ve yatırımcı algılarıyla doğrudan etkileşim içinde seyrediyor. Peki, 19 Ekim 2025 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.249,47
Satış: 4.254,17
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.726,23
Satış: 5.724,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.162,45
Satış: 9.364,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36,649,80
Satış: 37,342,36
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39,668,00
Satış: 40.685,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.357,54
Satış: 4.560,26
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.744,02
Satış: 19,216,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 37,605,25
Satış: 38,315,31
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 98,804,00
Satış: 101.557,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40,781,10
Satış: 41,818,20
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.551,50
Satış: 5.914,23
