Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Güncel altın fiyatları 4 Eylül 2025 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Kıymetli metallerde faiz indirimi beklentilerinin yarattığı yükseliş devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler, ons altının yeni bir rekor kırmasını sağladı. Altının onsu 3 bin 540 doları aşarak rekor tazelerken, bir diğer rekor da yurt içinde gram altından geldi. Ons altından aldığı destekle gram altın 4 bin 690 lirayı aştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 4 Eylül 2025 Perşembe canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik güçlenen beklentiler nedeniyle rekor kırdı. Fed’in bağımsızlığına yönelik son günlerde artan kaygılar ve doların zayıflaması da altının yükselmesinde etkili oldu. Yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları son yılların en güçlü seviyelerine ulaştı. Dolar endeksinin zayıflamasıyla altının ons fiyatı 3 bin 540 doları aşarak rekor kırdı. Gram altın da ons altındaki yükselişten aldığı destekle 4 bin 690 lirayı aşarak rekor tazeledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, merak edenler için 4 Eylül 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.708,89
Satış: 4.709,41
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.547,11
Satış: 3.547,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.533,9300
Satış: 7.699,5800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 30.128,7700
Satış: 30.696,9600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 30.647,00
Satış: 30.818,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.021,35
Satış: 15.399,75
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 30.136,88
Satış: 30.705,32
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 31.137,74
Satış: 31.914,34
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.580,31
Satış: 3.575,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.288,50
Satış: 4.509,34
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 76.333,00
Satış: 76.927,00
