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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 26 ŞUBAT 2025: Altında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 3 bin 403 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 411 lira düzeyinde bulunuyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 07:17 Güncelleme: 26.02.2025 - 19:18
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