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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı 20 Nisan 2025: Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! 20 Nisan 2025 Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında güç mücadelesine dönüşen tarife politikalarındaki müzakere iyimserlikleri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin öne çıktığı haftada karışık seyir izledi. Bu gelişmeler altına yansımaya devam ederken, altın fiyatları da araştırılıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 20 Nisan 2025 canlı altın alış-satış tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 07:53 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:49
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