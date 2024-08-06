Altın fiyatları yeniden yükselişte! 6 Ağustos 2024 Salı altın fiyatları alış-satış tablosu
ABD'de güçlenen resesyon endişesinin ardından Fed'e erken faiz indirimi baskısı başladı. Piyasalardaki huzursuzluk, dün öğleden sonra altın fiyatlarında sert bir düşüşe neden oldu. Ancak bu sabah altın yeniden olumlu bir tablo çiziyor. Bugün gram altın 2 bin 589 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 143 liradan işlem görüyor. İşte, 6 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı altın fiyatları...
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Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutması ve enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmeye başlayabileceğinin sinyalini vermesi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.
Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.
Eylül ayındaki toplantı da dahil gelecek toplantılar hakkında hiçbir karar almadıklarını belirten Powell, Komitenin genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktardı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 6 Ağustos 2024 Salı çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ!
Gram altın Pazartesi günü 2 bin 579 liradan açılış yaparken; 6 Ağustos Salı günü 2 bin 589 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 127 liradan, 4 bin 143 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.589,9900
Satış: 2.590,3880
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.407,56
Satış: 2.407,94
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.143,6100
Satış: 4.234,9400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.575,2800
Satış: 16.888,5300
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.264,96
Satış: 8.474,16
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.581,73
Satış: 16.896,50
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.321,88
Satış: 17.763,79
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.415,61
Satış: 1.855,73
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.395,87
Satış: 2.537,22