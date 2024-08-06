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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 6 Ağustos 2024: Bugün çeyrek altın, gram altın ve ons ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yeniden yükselişte! 6 Ağustos 2024 Salı altın fiyatları alış-satış tablosu

        ABD'de güçlenen resesyon endişesinin ardından Fed'e erken faiz indirimi baskısı başladı. Piyasalardaki huzursuzluk, dün öğleden sonra altın fiyatlarında sert bir düşüşe neden oldu. Ancak bu sabah altın yeniden olumlu bir tablo çiziyor. Bugün gram altın 2 bin 589 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 143 liradan işlem görüyor. İşte, 6 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 07:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 07:21
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