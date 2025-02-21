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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 22 ŞUBAT 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 22 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 22 Şubat 2025 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son iş gününde durağan seyre geçti. ABD ekonomisindeki bozulma, Trump'ın ısrarcı korumacı söylemleri ve savaşlara yönelik tayin edici açıklamaları altın üzerinde etkili oluyor. Güncel verilere göre gram altın, 3 bin 435 liradan işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 22 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:16
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