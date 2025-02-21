Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altında durağan seyir gözlemleniyor. ABD'deki ekonomik verilerin kötüleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarcı korumacılık tavırları ve jeopolitik söylemleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakması altın fiyatlarını etkiliyor. Bugün ons altın 2.929 TL seviyesindeyken, gram altın 3.435 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 22 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…