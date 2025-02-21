Altın fiyatları 22 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 22 Şubat 2025 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son iş gününde durağan seyre geçti. ABD ekonomisindeki bozulma, Trump'ın ısrarcı korumacı söylemleri ve savaşlara yönelik tayin edici açıklamaları altın üzerinde etkili oluyor. Güncel verilere göre gram altın, 3 bin 435 liradan işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 22 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altında durağan seyir gözlemleniyor. ABD'deki ekonomik verilerin kötüleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarcı korumacılık tavırları ve jeopolitik söylemleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakması altın fiyatlarını etkiliyor. Bugün ons altın 2.929 TL seviyesindeyken, gram altın 3.435 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 22 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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21 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3429 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3426 lira, en yüksek de 3452 lira seviyesi görüldü. Böylece 3452 lirayla gram altın tarihi zirvesini görmüş oldu.
Şu sıralar 3435 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.434,9090
Satış: 3.435,3070
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.928,8600
Satış: 2.929,7500
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.495,8500
Satış: 5.616,7300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.983,4200
Satış: 22.398,2000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.956,00
Satış: 23.078,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.956,56
Satış: 11.232,90
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.981,80
Satış: 22.397,09
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.323,81
Satış: 23.914,72
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.917,98
Satış: 2.801,48
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.211,77
Satış: 3.378,24
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 57.036,00
Satış: 57.579,00
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