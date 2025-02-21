Son dakika: Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu yanıt buldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 21 Şubat Cuma bugün gerçekleştirildi. Böylece sarı-lacivertli temsilcimizin son 16 turu rakibi belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? İşte Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi ve maç tarihleri hakkında detaylar…