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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 15 ŞUBAT 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları alış-satış tablosu 15 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları alış-satış tablosu 15 Şubat Cumartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Altın, serbest piyasada işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alınıp satılıyor. Gram altın bugün 3360 liradan alıcısını bekliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Şubat 2025 altın fiyatları güncel alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 07:40 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:34
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