Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilen ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 6 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...