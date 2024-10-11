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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 12 Ekim 2024: Altın yeniden yükselişte! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam ve yarım altın ne kadar?

        Altın yeniden yükselişte! 12 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Piyasalar tarafından beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı; ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Enflasyon gelişmesinin ardından altın yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 12 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 07:13 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:06
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