Altın Fed haftasına rekorla başladı

HABERTURK.COM

Geçen hafta özellikle bankacılık sektöründe küresel olarak yaşanan tedirginlikler yatırımcının altına olan talebini artırmıştı. ABD'deki banka iflaslarının ardından geçen hafta Avrupa'da Credit Suisse'e yönelik endişelerin artmasıyla altının ons fiyatı hafta genelinde yüzde 6.5 artarak 1.989 dolara yükseldi.

Altının ons fiyatında önce sabah saatlerinde yüzde 0.7'lik düşüş yaşandı. Ons fiyatı 1.974 dolara gerilemesinin ardından ise yönünü yukarı çevirdi. TSİ 10.40 itibarı ile günlük yüzde 1 değer kazanarak 2.009 dolara çıktı.

Yurtiçinde ise gram altın geçen haftayı 1.216 liradan tamamlarken bu sabah önce 1.206 liraya geriledi. Daha sonra ise 1.225 liraya çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

GÖZLER BU HAFTA FED'DE

Haftasonu ise UBS'in Credit Suisse'i satın alma yönünde anlaşmaya varmasıyla bu hafta artık gözler tamamen Fed'in 22 Mart'ta açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

2 hafta önce Fed'in mart toplantısından 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak önce ABD'de Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'in iflasları, ardından ise Avrupa'da Credit Suisse'e yönelik endişelerin artmasıyla Fed'in 'şahin' duruşundan geri adım atacağına yönelik beklenti yükseldi. Bugün itibarıyla piyasalarda 25 baz puanlık artırım ve faizin sabit bırakılması ihtimalleri fiyatlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO