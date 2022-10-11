HACAMAT NE ZAMAN YAPILIR?

Hacamat 12 ay boyunca istenildiği ya da gerekli görüldüğü zamanlar yapılabilir fakat en faydalı zamanın ilkbahar ve sonbahar olduğu söylenmektedir. Sünnet olan en faydalı günler hicri 17, 19 ve 21. günlerdir. Hacamat hicri 5-25 arasında yapılırsa bi mahsuru olmaz. İbn-i Sina Hz.leri El Kanun Fıt Tıbb adlı eserinde önemli derecede acil durum yok ise hicri 25 inden sonra ve 5 inden önce hacamat yapılmamasını tavsiye etmektedir.