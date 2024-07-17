Altay'dan şirketleşme açıklaması

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Altay Spor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 22 Temmuz Pazartesi günü iç ve dış yatırımcılardan oluşan konsorsiyum ile nihai anlaşma için son kez bir araya gelineceği ve Altay Spor Kulübü Futbol Şubesi’nin yarışmacı haklarının yatırımcı olacak şirkete devredileceği ifade edildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, adım adım şirketleşiyor. Toplam borcu 685 milyon TL olan 110 yaşındaki Altay'ın futbol şubesini devralmak isteyen yatırımcılarla 22 Temmuz Pazartesi günü nihai anlaşma için son kez bir araya gelineceği belirtildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar başta olmak üzere birçok futbolsever konuyla ilgili meraklı bekleyişini sürdürürken, İzmir ekibinin resmi sitesinde konuyla ilgili bir duyuru yapıldı. Açıklamada, “İki aydan bu yana yatırımcılarla görüşen komisyonumuz, yönetim kurulu başkanı, iç ve dış yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum ile bir araya gelmiştir. Buna göre, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü nihai anlaşma için son kez bir araya gelinecektir. 'Büyük Altay 1914 Futbol Yatırımları A.Ş', önce bu konsorsiyuma devredilecek, daha sonra da Altay Spor Kulübü Futbol Şubesi'nin yarışmacı hakları bu şirkete devredilecektir. Gerek şirketin kuruluşu gerekse de futbol şubesinin devri aşamasında her ayrıntı, her iki tarafın hukuk kurulu ve mali danışmanları tarafından titizlikle incelenmiştir. Gelecek günlerin camiamıza hayırlı ve başarılarla dolu olmasını dileriz” denildi.