Altay’da şirketleşme dönemi

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Mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günleri geçiren Altay, geride kalan sezon topladığı 10 puanla TFF 2. Lig’e düştü.

Bu süreçte çareyi şirketleşmede arayan siyah-beyazlılar, düzenlediği olağanüstü genel kurul toplantısıyla ilk adımı attı. Şirketleşme kararını toplanan 490 üyesinin oylamasına sunun Altay’da; 421 üye olumlu, 27’si çekimser, 11’i ise olumsuz oy verdi. Böylece Büyük çoğunluğu sağlayan siyah-beyazlılar, yarışmacı haklarını Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi’ne devretme hakkı kazandı.

Öte yandan Altay’ın toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklandı.

EFSANE İSİM MUSTAFA DENİZLİ VE ESKİ BAŞKANLARI KATILDI Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kulübün efsane isimlerinden Mustafa Denizli de katılım gösterdi. Şirketleşme çalışmalarında aktif rol oynayan Mustafa Denizli'nin yatırımcı arayışlarında da etkinliğini sürdüreceği ifade edildi. Olağanüstü genel kurula Altay Başkanı Süleyman Özkaral'ın yanı sıra eski başkanlardan Nafiz Zorlu, Ahmet Taşpınar, Aslan Savaşan, Ayhan Dündar, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, kulübün efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu da genel kurulda bulundu.