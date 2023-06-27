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Haberler Futbol 1. Lig Altay

Altay teknik direktör Tuna Üzümcü ile yola devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ayhan Tuna Üzümcü ile yeni sözleşme imzaladı.

Giriş: 27.06.2023 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
Altay teknik direktör Tuna Üzümcü ile yola devam ediyor
AA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ayhan Tuna Üzümcü ile yola devam edecek.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Üzümcü'nün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde kulüp başkanı Ayhan Dündar'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan Dündar, ülke futboluna sadece genç futbolcu değil, genç teknik direktör kazandırdıkları bir sezonun geride kaldığını aktardı. Yönetim kurulu olarak Üzümcü'ye ve ekibine güvendiklerini belirten Dündar, "Gelecek sezon için plan programlarımızı belirliyoruz. Bu konuda da tüm camiamızı müsterih olmaya davet ediyorum. Teknik direktörümüz Tuna hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Üzümcü ise şunları kaydetti:

"Büyük bir gururla ve özveriyle aldığım kulübüme hizmet etme görevini bu sezon da başkanımız ve yönetim kurulumuzla, tecrübeli ve genç futbolcularımızla, fedakar personelimizle yakalamış olduğumuz başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak hedefiyle, camiamız ve taraftarlarımızla bir bütün olarak Altay'ımıza layık olacak şekilde temsil etmekten gurur duyacağım."

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