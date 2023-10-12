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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Altay'ın yeni teknik direktörü Bahloul Djilali oldu - Futbol Haberleri

        Altay'ın yeni teknik direktörü Bahloul Djilali oldu

        Altay'ın yeni teknik direktörü Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı Bahloul Djilali oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:06
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        Altay'ın yeni hocası belli oldu
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra geçtiğimiz ay Tuna Üzümcü ile yollarını ayırmıştı. Bu sürede birçok teknik adamla görüşen siyah-beyazlılar, aradığı çalıştırıcıyı Fransa’da buldu. İzmir temsilcisi, 41 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı ile anlaştığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, 2023-2024 sezonunun devamında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Djilali Bahloul getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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