Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Real Madrid ile oynadığı 3.'lük maçında kaleyi devralan Altay Bayındır, taraftarın büyük beğenisini kazanmıştı.

21 yaşındaki file bekçisi, gerek kurtarışları gerekse de karşılaşma sonunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken geçmişe dair dikkat çekici ayrıntılara Habertürk Spor ulaştı.

Ahmet Selim Kul'un özel haberine göre Altay'ın 1.5 yıl boyunca bir psikologdan destek aldığı ortaya çıktı. Stres ve kaygı yönetimi, baskı ile mücadele gibi konu başlıklarında destek alan Altay'ın bir gün büyük takımlarda oynayacağına inandığı için böyle bir destek aldığı öğrenildi.

MAÇ SONU NE DEMİŞTİ?

Altay maç sonunda yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

“Türkiye’den Fenerbahçe camiası olarak bu turnuvada yer almak prestij açısından oldukça önemliydi. Eksiklerimizi, hatalarımızı gördük. Hazırlık maçları oynadık. Tabii ki kazanmak, kaybetmek, goller olabilir. Fazla takılı kalmamak lazım. ‘Neleri eksik yaptık, neleri daha iyi yapabiliriz’ bunları buradan çıkarıp ligimize en iyi şekilde hazırlanarak, iyi konsantrasyonla ligimizi götürmemiz gerekiyor."

"YEDİĞİM GOLLERİ İZLEYECEĞİM"

"Kurtarışlarıma değil de daha çok yediğim gollere odaklandım. Yediğim golleri nasıl çıkarabilirdim? Biraz sonra gittiğimde onları izleyeceğim. Daha iyi nasıl oynayabilirdik? Çünkü Fenerbahçe camiasında oynuyoruz. Buradaki ilk hedefimiz de daha iyi nasıl olabilirimdir. Bu yönde çalışacağız. Eksiklerimizi kapatıp Fenerbahçe camiasına yakışır oyuncular olacağız.”