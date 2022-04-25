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Altay - Galatasaray maçı yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, Altay - Galatasaray maçını yorumladı

25.04.2022 - 09:44 | Güncelleme: FUTBOL

  • AHMET ÇAKAR

    Sonuçta Galatasaray şöyle veya böyle kazandı. Zaten bundan sonraki maçlar formalite. Zira Torrent artık kendi istatistiklerine oynuyor. Gençleri oynatmak gibi de bir düşüncesi yok. Lig sonunda 'Bu kadar puan topladım' diyecek ve elini güçlendirecek hepsi bu.

  • Hakem Volkan Bayarslan'ı haftalardır izliyorum, her maçında beğenmiştim, dün gece de çok beğendim. Fiziği çok iyi, oyunculara tavrı mükemmel, belki bir ufak avantajı oynatmamak dışında hatası da olmadı. Tebrikler Volkan Bayarslan.

  • ÖMER ÜRÜNDÜL

    İkinci devrede her şeye rağmen stadı dolduran taraftarlarına mahçup olmamak için Altay sahaya hırs ve enerji yansıttı. Böyle olunca da ilk devredeki çok rahat saha içi ortamı kaybolan Galatasaray oyundan düştü. 

  • Defansın temel direklerinden Marcao sakatlanıp çıkınca biraz da tehlike yaşadılar. Ama sonuçta 3 puanı aldılar. Özellikle ilk yarıda Pulgar oyunu yönlendiren isimdi. Hücumda tek silah tam kapasite ile oynamasa da Kerem'di. Mostafa Mohamed yine bitikti. Yetenekli Emre Kılınç'ın da devamlılığı yok.

  • ŞANSAL BÜYÜKA

    Galatasaray’a şaşırdım… Kendi sahasında bile maç kazanamayan, düşmesi neredeyse kesinleşen Altay takımından bu kadar yoğun baskı yenir mi, savunmada böyle sıkıntılar yaşanır mı? Öyle ki; ikinci yarıda Galatasaray kalecisi Muslera fazla mesai yaparken, Altay kalecisi Lis, haftalık izine çıkmış gibiydi... Muslera uzatmalarda bir de Poko‘nun iki metreden kafa vuruşunu mucize gibi karşıladı... 

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