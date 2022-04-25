ERMAN TOROĞLU

Eğer maçı seyretmediyseniz 'Aferin G.Saray'a kazanmış' dersiniz ama ben 90 dakika izledim. Net olarak şunu yazabilirim: 'Oynadığı futbol nereden bakarsanız hem felaket hem de rezalet. Sadece bir gol hepsi o kadar.' Ve bu golü korumak için mücadele ettiler. Bakıyorum yedeklerden Arda giriyor. Gomis derseniz dönerken ilkbahardan sonbahara girip kışa geçiyorsunuz.