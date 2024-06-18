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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Altay, Enes Öğrüce'nin bonservisini belirledi! - Futbol Haberleri

        Altay, Enes Öğrüce için 400 bin Euro istiyor

        TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce için 400 bin Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor. Oyuncu ile birçok Süper Lig ekibinin yakından ilgilendiği ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:55
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        Altay, Enes'in bonservisini belirledi!
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        Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’i 17. sırada tamamlayarak yaklaşık 700 milyon TL’lik borç yüküyle TFF 2. Lig’e düşen Altay’da, gözler genç oyunculardan kazanılacak bonservis bedellerine çevrildi. Mali açıdan zor günler yaşayan İzmir ekibi, bu sezon gösterdiği performansla öne çıkan Enes Öğrüce’den bonservis bedeli kazanmanın planını yapıyor. Siyah-beyazlıların son olarak vitrine çıkardığı Enes, orta sahada sergilediği oyunla futbolseverlerin beğenisini kazanırken, çıktığı 12 lig maçında da 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç futbolcunun performansının ardından çok sayıda kulüp 17 yaşındaki oyuncu için Altay’la temas kurarken en ciddi adım ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile Bodrum FK’dan geldi. İzmir ekibiyle masaya oturan bu kulüpler tekliflerini iletirken, Altay’ın ise 400 ile 450 bin Euro arasında bir bonservis talep ettiği öğrenildi. İki kulüple pazarlıklara devam eden siyah-beyazlılar, kısa bir süre içerisinde anlaşıp kendisine mali kaynak oluşturmak istiyor.

        Öte yandan, alacaklarını temin edemediği için Altay’a ihtarname çeken Mustafa, Sefa, Mehmet ve Kuban ile de yeni sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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