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Altay'da Tuna Üzümcü imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü görevinde kaldı

Giriş: 28.06.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
Altay'da Tuna Üzümcü imzaladı
DHA

Altay geçen sezon 23'üncü haftada göreve gelen genç teknik adamla sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tuna Üzümcü sözleşmesini İmzaladı. Yönetim kurulumuz, Altay akademi takımımızdan yetişerek uzun yıllar formamızı başarıyla giyen, kulübümüzde sportif direktörlük görevine getirilen ve geçtiğimiz sezon teknik direktörlük görevini üstlenen Tuna Üzümcü ile yeni sözleşme imzaladı. Teknik direktörümüz Tuna Üzümcü ve ekibine başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Altay Başkanı Ayhan Dündar ise sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Dündar, "Altay arması yeni sezonda hem kendi değerlerini yüceltecek hem de herkesin keyif alacağı, sahipleneceği bir aile hüviyetinde yeşil sahalarda mücadelesini sürdürecektir. Herkes müsterih olsun. Hiç zaman kaybetmeden üretmek noktasında özkaynaklarımızın da gelişimine katkı sunmak İçin çalışmalarımıza başlamıştık. Bunun da sezon içerisindeki sürecine herkes şahit olacaktır. Unutmayalım ki olmayan bir durumu hep birlikte var ettik. Şu çok iyi bilinsin ki mevcut sezon, transfer yasağı, kulübün geleceği noktasında her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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