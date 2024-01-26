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        Haberler Spor Futbol İngiltere Altay Bayındır, Manchester United'da ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor - Futbol Haberleri

        Altay Bayındır, Manchester United'da ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

        Sezon başında Fenerbahçe´den Premier Lig ekibi Manchester United´a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) oynanacak Newport County karşılaşmasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:24
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        Altay, M.United'da siftah yapıyor!
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        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United´ın sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) oynanacak Newport County karşılaşmasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

        Altay Bayındır, Manchester United´ın FA Cup 4´üncü Turu´nda deplasmanda oynayacağı Newport County karşılaşmasında ilk maçına çıkacak. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Afrika Uluslar Kupası´nda mücadele eden Kamerunlu kaleci Andre Onana´nın yokluğunda maça ilk 11´de başlayacak.

        Altay Bayındır, Newport County´ye karşı süre alması durumunda Manchester temsilcisinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.

        Rodney Parade Stadyumu´nda oynanacak karşılaşma 28 Ocak Pazar günü saat 19.30´da başlayacak.

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