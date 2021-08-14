Süper Lig'in yeni ekibi Altay, ilk hafta maçında Kayserispor'u ağırladı.

Mustafa Denizli'nin öğrencileri, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Altay'a galibiyeti getiren goller; 8 ve 45'te Bamba'dan, 86'da Thaciano'dan geldi.

Altay, lige 3 puanla döndü. Kayserispor puanla tanışamadı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 87 Erhan Çelenk), Poko (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Thiam, Rodriguez, Pinares (Dk. 68 Thaciano), Bamba

Yukatel Kayserispor: Doğan Alemdar, Onur Bulut (Dk. 46 Attamah), Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Avramovski (Dk. 46 Mane), İbrahim Akdağ, Cardoso, Emrah Başsan (Dk. 74 Ramazan Civelek), Mustafa Pektemek (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)

Goller: Dk. 8 ve 45+1 Bamba, Dk. 86 Thaciano (Altay)

Sarı kart: Dk. 45+2 Uğur Demirok (Yedek kulübesinde) (Yukatel Kayserispor)

Karşılaşmanın 8. dakikasında Altay öne geçti. İbrahim Akdağ'ın kale önündeki kaleci Doğan'a aktardığı topa baskı yapan Pinares, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra topu Bamba'ya aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

10. dakikada hızlı gelişen Altay atağında sol kanattan Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası içinde Pinares'in aktardığı topu Bamba filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa pozisyon başlangıcında Bamba'nın Kolovetsios'a yaptığı faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

24.dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat'ın kaleye göndermek istediği top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Cebrail'in sağ kanattan kaleye doğru gönderdiği topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Altay, 45+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta ceza sahası içinde Cebrail'in yaptığı ortada kale önünde kaleye ters durumdaki Bamba, topukla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 2-0 önde tamamladı.

50. dakikada Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kappel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

84. dakikada Attamah'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis, topu kornere uzaklaştırdı.

86. dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağ çapraz pozisyonda Cebrail'in attığı şut kaleci Doğan'ın da müdahalesiyle direkten dönüp penaltı noktası yakınındaki Thaciano'nun önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti: 3-0.

Karşılaşma Altay'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.