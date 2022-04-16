Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, Altay'a konuk oldu.

Konuk ekip 40'ta Trezaguet'nin golüyle ilk yarıyı önde kapatırken ev sahibi 89'da Ceyhun Gülselam ile skoru dengeledi.

Başakşehir'in 2 maçlık galibiyet serisi noktalanırken puanını 54 yaptı. Altay ise 30 puana yükseldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, İbrahim Öztürk (Dk. 86 Eren Erdoğan), Naderi (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Zeki Yıldırım (Dk. 46 Kappel), Ceyhun Gülselam, Poko, Thiam, Rodriguez (Dk. 66 Thaciano), Bamba (Dk. 63 Ahmed Rayan)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 86 Ömer Ali Şahiner), Leo Duarte, Epureanu, Lima, Deniz Türüç, Salih Uçan (Dk. 83 Emre Çolak), Tolga Ciğerci, Trezeguet (Dk. 83 Pizzi), Aleksic (Dk. 78 Serdar Gürler), Okaka

Goller: Dk. 40 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 89 Ceyhun Gülselam (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 21 Zeki Yıldırım, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş (Altay), Dk. 56 Deniz Türüç ve Emre Belözoğlu (teknik direktör) (Medipol Başakşehir)