Altay: 0 - Kocaelispor: 2|MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Altay ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla Kocaelispor kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Kocaelispor’un paslaşarak kullandığı serbest vuruş sonrası sol kanada açılan topu kale alanı çaprazında kontrol eden Emi'in dar açıdan vuruşunda kaleci Mustafa meşin yuvarlağı kurtardı.
29. dakikada Kocaelispor’un sol kanattan geliştirdiği Tanque’nin son çizgiden ortaya çevirdiği topu savunma sektirdi. Penaltı noktasından Cihat boş durumda gelişine vurdu, top direğin yanından dışarı çıktı.
78. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta arka direkte Emir’in indirdiği topa kale önünden Tanque vurdu, Ceyhun’dan dönen top tekrar Tanque’ye çarptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90+6. dakikada hızlı atağa çıkan Kocaelispor'da Amaral'ın pasında topla buluşan Kouakou, ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yunus Dursun, Azad İlhan, Arif Dilmeç
Altay: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Eren Erdoğan (Ali Kızılkuyu dk. 87), Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya (Enes Yetkin dk. 87), Murat Berkan Demir (Arda Gezer dk. 68), Mehmet Gündüz (Nurettin Küçükdeniz 87), Murat Uluç (Yusuf Tekin dk. 59)
Yedekler: Ulaş Hasan Özçelik, Tugay Gündem, Caner Baycan, Enes Öğrüce, Hikmet Çolak
Teknik Direktör: Hüseyin Tavur
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Cihat Çelik, Josip Vukovic (Joao Amaral dk. 72), Daniel Candeias (Barış Alıcı dk. 86), Giorgi Beridze (Cem Ekinci dk. 77), Ramil Sheydayev (Christian Kouakou dk. 72), Douglas Tanque (Fofana dk. 87)
Yedekler: Harun Tekin, Haşim Sarman, Burak Öksüz, Bedirhan Yıldız, Mesut Can Tunalı
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Douglas Tanque (dk. 78), Kouakou (dk. 90+6) Kocaelispor)
Sarı kartlar: Murat Uluç, Salih Sarıkaya (Altay), Ramil Sheydayev, Harun Tekin (Kocaelispor)