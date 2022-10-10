Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Özcan Sultanoğlu

Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Kutay Yokuşlu (Dk. 68 Enes Yetkin), Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Arda Gezer, Ceyhun Gülselam (Dk. 79 Murat Uluç), Eren Erdoğan (Dk. 79 Mehmet Gündüz), Naderi, Yusuf Tekin (Dk. 68 Erdem Özcan), Paixao

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 89 Ercan Coşkun), Benhur Keser, Mithat Pala (Dk. 89 Seyfettin Anıl Yaşar), Koray Altınay (Dk. 81 Grahovac), Alper Potuk, Sefa Yılmaz (Dk. 77 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Hurk)

Goller: Dk. 45+2 ve 64 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Sefa Yılmaz, Dk. 48 Mithat Pala, Dk. 55 Alper Potuk (Çaykur Rizespor), Dk. 57 Efe Sarıkaya, Dk. 80 Murat Uluç, Dk. 83 Naderi (Altay)