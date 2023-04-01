Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Burak Cansız, Azad İlhan

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Ömer Şişmanoğlu, Okan Derici (Dk. 46 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Erdal Akdarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Berkant Gündem, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Kevin Mayi), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 84 Samet Emre Gündüz), Djedje

Göztepe: Arda Özçimen, Emir Ortakaya, Traore (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Palmer (Dk. 85 Ali Akman), İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 73 Uğur Kaan Yıldız), Mamah (Dk. 90+1 Tuğbey Akgün), Kvasina, Yalçın Kayan, Atınç Nukan

Goller: Dk. 39 Yalçın Kayan, Dk. 83 Mamah (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Kevin Mayi (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Djedje, Dk. 90+7 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 67 Traore, Dk. 90+7 Tuğbey Akgün (Göztepe)