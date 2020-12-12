"VAHİDE'NİN SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

62 yaşındaki oyuncu, eşi Vahide Perçin'in sağlık durumuyla ilgili konuşarak şu sözleri söyledi:

Biliyorsunuz bir polemik yapıldı diziden ayrılma nedeni ile alakalı zaten biz 2 yıl için anlaşma yaptık aşağı yukarı oda doldu, 71. bölümde ayrıldı. Zaten koşullar da zor başka bir şehirde Adana'da arada bir insan kendine de zaman ayırmalı. Vahide'nin sağlık durumu gayet iyi. Saçlarını daha önce sağlık durumundan dolayı kestirmişti. Gördüğü tedaviden dolayı saçları dökülüyordu şimdi ise Vahide "Şu dizi bir bitsede saçlarımı kestirsem" diyordu. Biz Vahide ile tanıştığımızda saçları aynen böyle kısaydı. Saçlarını kendi isteği üzerine kesti, sevenlerine buradan iletelim sağlık durumu gayet iyi.