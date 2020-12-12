Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Altan Gördüm, geçtiğimiz akşam Kabataş'ta 'Son Vapur' isimli film setinde görüntülendi.
Rahip kıyafetleriyle gazetecilerin karşısına çıkan Gördüm, pandemi döneminde arkadaşlarının güzel bir kadro kurduğunu ve bunun kendisi için iyi bir antreman olduğunu dile getirdi.
"VAHİDE'NİN SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"
62 yaşındaki oyuncu, eşi Vahide Perçin'in sağlık durumuyla ilgili konuşarak şu sözleri söyledi:
Biliyorsunuz bir polemik yapıldı diziden ayrılma nedeni ile alakalı zaten biz 2 yıl için anlaşma yaptık aşağı yukarı oda doldu, 71. bölümde ayrıldı. Zaten koşullar da zor başka bir şehirde Adana'da arada bir insan kendine de zaman ayırmalı. Vahide'nin sağlık durumu gayet iyi. Saçlarını daha önce sağlık durumundan dolayı kestirmişti. Gördüğü tedaviden dolayı saçları dökülüyordu şimdi ise Vahide "Şu dizi bir bitsede saçlarımı kestirsem" diyordu. Biz Vahide ile tanıştığımızda saçları aynen böyle kısaydı. Saçlarını kendi isteği üzerine kesti, sevenlerine buradan iletelim sağlık durumu gayet iyi.
Altan Gördüm'e son olarak meslektaşları Ozan Güven ve Sermiyan Midyat'ın sevgilileri Deniz Bulutsuz'u ve Sevcan Yaşar'ı darp etti yönündeki iddialar hatırlatıldı.
"O ARKADAŞLARI TARİHE BIRAKIYORUM"
Gördüm konuyla ilgili şu şekilde konuştu:
Gerçekten bilmiyorum ama öyle şeyler yaptılarsa bu arkadaşlar kim olursa olsun hiç kimsenin böyle bir ayrıcalığı yoktur. Özellikle sanatçının duruşuyla topluma örnek olması durumunda kesinlikle desteklenecek bir durum değil. İnsanız, sanatçı önce insan olmalı. O arkadaşları da tarihe bırakıyoruz, öyle bir şeyler yaptılarsa ama bilmiyorum.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!