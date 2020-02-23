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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Altan Erkekli, önceki akşam Etiler'deki bir restoranda objektiflere yansıdı. Oyuncu, eşi Ebru Erkekli, oğulları Can Erkekli ve Efe Erkekli ile ailecek yemek yedi.

Çıkışta basın mensuplarına poz veren Erkekli ailesi, "Ailece yemek yedik. Şimdi evimize gidiyoruz" açıklamasını yaptı.